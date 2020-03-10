Cadillac Lyriq не покажут из-за коронавируса

Коронавирус достаточно сильно ударил по рынку электроники, но на самом деле пострадали не только производители смартфонов, планшетов и видеокарт, но и много других компаний, которые с электроникой связаны лишь отчасти. К примеру, новый автомобиль Cadillac Lyriq, который является электрокаром, решили отменить и не показывать журналистам именно из-за коронавируса, так как презентация продукта это большое скопление людей, что грозит заболеванием всех окружающих. Будем надеяться, что в ближайшем будущем подобные мероприятия все же будут проводить и вирус сумеют побороть какой-то вакциной, но пока что ситуация выглядит достаточно плачевно. Вирус распространяется, заводы закрываются, экономика постепенно падает.