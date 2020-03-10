Cadillac Lyriq не покажут из-за коронавируса

2020-03-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cadillac Lyriq; [68]
Коронавирус достаточно сильно ударил по рынку электроники, но на самом деле пострадали не только производители смартфонов, планшетов и видеокарт, но и много других компаний, которые с электроникой связаны лишь отчасти. К примеру, новый автомобиль Cadillac Lyriq, который является электрокаром, решили отменить и не показывать журналистам именно из-за коронавируса, так как презентация продукта это большое скопление людей, что грозит заболеванием всех окружающих. Будем надеяться, что в ближайшем будущем подобные мероприятия все же будут проводить и вирус сумеют побороть какой-то вакциной, но пока что ситуация выглядит достаточно плачевно. Вирус распространяется, заводы закрываются, экономика постепенно падает.


Комментарии и отзывы Cadillac Lyriq
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платыОбзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платы
Лучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X PerformaЛучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X Performa
Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient ModeОбзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Обзор плюсов и минусов Philips S397. Уль...
Обзор плюсов и минусов Philips S397. УльЭтим летом бренд Philips выпустил смартфон S397, который относится к решениям начального уровня. На что с...
Предварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. Н...
Предварительный обзор LG V60 ThinQ 5G. НКомпания LG какое-то время назад занимала лидирующую позицию на рынке смартфонов и просто отлично продава...
Электрическая отвертка Xiaomi MiJa за 40...
Электрическая отвертка Xiaomi MiJa за 40Китайская компания Xiaomi представила электрическую отвертку под названием MiJia MJDDLSD001Q. ...
Компания Xiaomi добавила новую функцию в...
Компания Xiaomi добавила новую функцию вКомпания Xiaomi добавила в свою фирменную оболочку MIUI 11 отдельный раздел с установленными приложениями...
Компания Google случайно раскрыла информ...
Компания Google случайно раскрыла информАнонс следующей версии операционной системы Android для разработчиков уже не за горами. ...
Disintegration - игра от разработчиков H...
Disintegration - игра от разработчиков HСтудия Private Division, издатель игры, объявил о том, что закрытое бета-тестирование состоится 28 и 29 я...
Новый смартфон Oukitel K13 Pro ...
Новый смартфон Oukitel K13 Pro Компания Oukitel выпустила интересную модель бюджетного варианта под названием Oukitel K13 Pro. Аппара...
Представлен корпус Akasa Venom QX для In...
Представлен корпус Akasa Venom QX для InКомпания Akasa пополнила ассортимент корпусов для компьютеров Intel NUC моделью Venom QX, который получил...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. И...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. ИСегодня мы поговорим о весьма необычном решении, которое привлекло наше внимание. Разработчики показали б...
Philips представила офисный универсальны...
Philips представила офисный универсальныКомпания Philips выпустила свой новый монитор 243B9 с целью повышения производительности и упрощения подк...
Предварительный обзор OPPO A31. Очень ин...
Предварительный обзор OPPO A31. Очень инМы привыкли к тому, что современные смартфоны с достаточно высокой производительностью стоят каких-то кос...
Samsung Galaxy Z Flip засветился на виде...
Samsung Galaxy Z Flip засветился на видеДо презентации Samsung Galaxy Z Flip осталось меньше двух недель, но смартфон засветился в на видео. ...
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 240 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 240 Гц и NVIDIA G-Sync
Тесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателямиТесты Trust GXT 890 Cada RGB. Механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A60Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A60
Обзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнерОбзор HARPER HDT2-2030. Многофункциональный цифровой TV-тюнер
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor