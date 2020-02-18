Cadillac выпустит электрокар

Компания Cadillac официально сообщила, что в самое ближайшее время она будет работать над полностью электрическими автомобилями, которые поступят в продажу уже в апреле 2020 года. То есть, компания Cadillac на текущий момент находится на последней стадии разработки своего продукта, после чего весьма интересный автомобиль с очень стильным дизайном корпуса будет официально отправлен в продажу. Главное преимущество электрических авто в том, что их не нужно заправлять бензином, то есть выбросы в атмосферу будут заметно ниже. Правда, с другой стороны, на таком авто достаточно тяжело проехать на длительные расстояния, так как заряда батареи обычно хватает на 300 километров, но не более того. Ждем новый Cadillac в продаже.