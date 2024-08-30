Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна в NVIDIA GeForce NOW

Сегодня компания NVIDIA официально объявила, что бета-версия нового соревновательного шутера Call of Duty: Black Ops 6, которая завтра выходит на всех доступных платформах в формате бета-теста для тех, кто оформил предварительный заказ, будет доступна для запуска в том числе через облако в сервисе GeForce NOW. Но здесь стоит сделать небольшое, но очень важное уточнение. Суть в том, что бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 будет доступна для тех, кто сделал предварительный заказ, либо же для подписчиков платного сервиса Game Pass, тогда как открытая бета будет доступна для всех желающих уже на следующих выходных (с 6 по 9 сентября).

В первый уикенд игроки смогут опробовать четыре основных карты (Derelict, Scud, Skyline и Rewind), две карты для режима Strike (Pit и Gala) и шесть игровых режимов (Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Order, Face Off Team Deathmatch и Face Off Kill Confirmed). На вторые выходные бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 6 разработчики из студии Treyarch добавит ещё одну основную карту (Babylon), новую карту для режима Strike (Stakeout) и два новых игровых режима (Gunfight и Face Off Kill Order). Это отличная новость для тех, кто хочет купить игру на релизе, но не имеет достаточно мощного компьютера. Можно в рамках открытого бета-теста попробовать игру посредством облачного сервиса, и если всё работает достаточно хорошо, можно будет купить шутер и наслаждаться сражениями даже на достаточно простом компьютере.
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