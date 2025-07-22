Microsoft делает облачный гейминг на ПК ещё доступнее

Microsoft начала тестировать обновления для приложения Xbox на ПК и интерфейса Xbox-консолей — теперь в разделе истории игр, как на консолях, так и в приложении Xbox для ПК, будут отображаться облачные игры в числе недавно запущенных. Эти данные будут синхронизироваться между Xbox, ПК и портативными устройствами. В библиотеке приложения Xbox на Windows уже начали появляться облачно доступные игры, даже если они являются консольными эксклюзивами — начиная с оригинального Xbox и вплоть до Xbox Series X|S. При этом необязательно владеть самой игрой — достаточно иметь доступ к ней через Game Pass. Все последние игры, включая те, что запускались через облако, теперь будут отображаться в истории независимо от платформы.

Даже если вы играли в игру на консоли, и она недоступна на ПК, она всё равно появится в списке последних и будет доступна для запуска через Xbox Cloud Gaming на Windows. При этом сохраняются и сохранения из облака, так что можно легко продолжить с того места, где остановились. Тот же раздел истории появится и в интерфейсе Xbox. Это может означать, что в будущем Microsoft добавит поддержку потоковой передачи и ПК-игр через Xbox Cloud Gaming. Сейчас серверы облачного гейминга построены на базе Xbox Series X, но утечка писем Microsoft в 2023 году показала, что бренд также рассматривает возможность стриминга именно ПК-игр. Учитывая, что компания всё сильнее сближает экосистемы Xbox и Windows, можно ожидать, что Xbox Cloud Gaming в будущем получит поддержку ПК-игр с улучшенным качеством изображения.
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