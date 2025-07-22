Microsoft делает облачный гейминг на ПК ещё доступнее

Даже если вы играли в игру на консоли, и она недоступна на ПК, она всё равно появится в списке последних и будет доступна для запуска через Xbox Cloud Gaming на Windows. При этом сохраняются и сохранения из облака, так что можно легко продолжить с того места, где остановились. Тот же раздел истории появится и в интерфейсе Xbox. Это может означать, что в будущем Microsoft добавит поддержку потоковой передачи и ПК-игр через Xbox Cloud Gaming. Сейчас серверы облачного гейминга построены на базе Xbox Series X, но утечка писем Microsoft в 2023 году показала, что бренд также рассматривает возможность стриминга именно ПК-игр. Учитывая, что компания всё сильнее сближает экосистемы Xbox и Windows, можно ожидать, что Xbox Cloud Gaming в будущем получит поддержку ПК-игр с улучшенным качеством изображения.