Subnautica 2 перенесли на 2026 год

Вчера издание Bloomberg сообщило, что релиз игры Subnautica 2 откладывается до 2026 года. По данным источников, решение о переносе приняла компания Krafton — материнская организация студии Unknown Worlds, работающей над проектом. Официальная причина — игра якобы ещё не готова для запуска в раннем доступе. Однако среди разработчиков Unknown Worlds это объяснение вызвало сомнения. Многие, включая основателей студии, уволенных Krafton в начале месяца, считают, что проект был вполне готов к выходу в раннем доступе уже к концу 2025 года. Более того, по условиям контракта, заключённого при покупке студии Krafton в 2021 году, если Unknown Worlds достигнет определённых финансовых показателей до конца 2025 года, ей полагается бонус в размере 250 миллионов долларов.

По мнению многих сотрудников, перенос выглядит как попытка Krafton избежать выплаты бонуса, отложив релиз на следующий год и тем самым усложнив выполнение финансовых целей. Хотя возможность получить бонус формально остаётся, как утверждает Bloomberg, сами разработчики теперь считают эти цели практически недостижимыми. Спустя несколько часов после выхода материала Bloomberg, Unknown Worlds опубликовала официальный комментарий, подтвердив, что релиз действительно отложен до 2026 года. В заявлении говорится, что решение было принято на основе внутреннего обсуждения, в ходе которого команда получила важную обратную связь. Довольно странная ситуация с учётом того, что игру очень многие ждали.
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