Valve выпустила продвинутую утилиту в Steam

Компания Valve добавила в стабильную ветку клиента Steam новый монитор производительности, который помогает понять, почему игра работает плавно или наоборот с проблемами. В отличие от прежнего простого счётчика FPS, обновлённый инструмент не только показывает частоту кадров, но и отдельно указывает, какие из них были сгенерированы с помощью технологий вроде DLSS от NVIDIA или FSR от AMD. Нововведение уже доступно в свежем обновлении Steam-клиента — пока что это первая версия, ориентированная в основном на пользователей Windows и наиболее распространённые модели видеокарт. Стоит напомнить, что ранее Steam ограничивался простым счётчиком кадров в секунду, но разделение «настоящих» кадров и тех, что были сгенерированы алгоритмами, позволяет лучше понимать разницу между визуальной плавностью и реальной производительностью.

Valve подчёркивает, что такие технологии, как DLSS и FSR, не уменьшают задержку ввода, что важно для киберспорта, но визуально делают игру более плавной, особенно на мониторах с высокой частотой обновления. По сути, это значит, что если игра ощущается как 30 FPS, скорее всего, так оно и есть внутри движка — несмотря на то, что визуально всё может выглядеть как 60 FPS благодаря «искусственным» кадрам. Это тема активных обсуждений в сообществе ПК-геймеров, и Valve даёт пользователю больше информации по этому вопросу. Valve также сообщила, что планирует дальнейшее развитие монитора, добавив в него больше диагностических данных.