Состоялся старт игры Spirit of the North 2

Spirit of the North 2 — захватывающее продолжение полюбившегося приключения, вдохновленного нордическим фольклором, уже доступно в цифровом формате на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series S/X, а также в потрясающем физическом издании Signature Edition на ПК и PlayStation 5 специально для коллекционеров.

Преображение легенды — меняйте внешний вид лиса и ворона на свой вкус.

Необыкновенный мир — исследуйте вручную созданные на Unreal Engine 5 живописные локации — от ветренной тундры до заколдованных развалин.

Сразитесь за мир духов — спасите проклятых хранителей и восстановите гармонию природы.

Обретите забытую магию — используйте могущественные способности для сражений и решения головоломок.

Обратитесь к древним знаниям — отыщите мистические руны и раскройте тайны, погребенные под снегом и камнем.

Меняющаяся звуковая панорама — насладитесь иммерсивным музыкальным сопровождением, подстраивающимся под ваше путешествие.

Особенности: