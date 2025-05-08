Состоялся старт игры Spirit of the North 2

Spirit of the North 2 — захватывающее продолжение полюбившегося приключения, вдохновленного нордическим фольклором, уже доступно в цифровом формате на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series S/X, а также в потрясающем физическом издании Signature Edition на ПК и PlayStation 5 специально для коллекционеров.

Особенности:
  • Преображение легенды — меняйте внешний вид лиса и ворона на свой вкус.
  • Необыкновенный мир — исследуйте вручную созданные на Unreal Engine 5 живописные локации — от ветренной тундры до заколдованных развалин.
  • Сразитесь за мир духов — спасите проклятых хранителей и восстановите гармонию природы.
  • Обретите забытую магию — используйте могущественные способности для сражений и решения головоломок.
  • Обратитесь к древним знаниям — отыщите мистические руны и раскройте тайны, погребенные под снегом и камнем.
  • Меняющаяся звуковая панорама — насладитесь иммерсивным музыкальным сопровождением, подстраивающимся под ваше путешествие.
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