Call of Duty: Mobile 170 миллионов скачиваний за месяца

Call of Duty: Mobile от Activision и Tencent достигла 172 миллионов скачиваний всего за два месяца. Известный издатель игр в партнерстве с китайской игровой студией выпустил популярный шутер от первого лица для смартфонов, который стал очень популярным. Activision при этом заработала 87 миллионов долларов. В первый месяц игру скачали 146 миллионов раз.

Call of Duty: Mobile входит в топ 25 самых кассовых игр на рынке. В многопользовательскую мобильную онлайн-игру можно играть бесплатно и каждый новый выпуск предлагает свежий контент для пользователя. Большинство загрузок происходило через приложение Google Play Store.