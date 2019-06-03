Call of Duty: Modern Warfare лишится платных обновлений, но игрокам не скрыться от доната

На прошлой неделе Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare, которая станет перезапуском для серии. Infinity Ward, разработчики игры, рассказали, что откажутся от сезонного абонемента, но, похоже, микротранзакции никуда не денутся.

В Call of Duty: Modern Warfare появятся оперативники, которые не получат особых умений, но будут выделяться историей, голосами, внешним видом и так далее. Поиграть за бойцов смогут геймеры, которые купят Operator Edition или Enhanced Edition, к тому же владельцы последнего издания получат 3 000 CoD points.

Infinity Ward уже объявила, что контент игры не будут разделять на сезонные абонементы, так игрокам не придется тратиться на дополнения. В то же время, судя по содержимому изданий, в игре останутся косметические улучшения, вроде скинов для оружия или обликов персонажей. В анонсе Activision уточнила, что CoD points, которые покупают за реальные деньги, будут доступны со временем после релиза, что уже стало стандартом для серии. Напомним, что выйдет Call of Duty: Modern Warfare 25 октября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Геймеры уже могут сделать предзаказ в PlayStation Store и Battle.net.