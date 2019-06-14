Call of Duty: Modern Warfare получит поддержку трассировки лучей с NVIDIA RTX

NVIDIA анонсировала, что перезапуск Call of Duty: Modern Warfare получит поддержку трассировки лучей с видеокартами GeForce RTX.

Компания объявила о сотрудничестве с Activision, которая захотела добавить в новую игру серии CoD поддержку DirectX Raytracing. Эта технология позволит Infinity Ward создать картинку кинематографического качества, используя трассировку лучей на видеокартах NVIDIA на базе Turing, Pascal и Volta. Call of Duty: Modern Warfare также получит поддержку NVIDIA Adaptive Shading. Эта техника шейдинга позволит разработчикам улучшить производительность и повысить уровень визуальной точности. Технология сокращает нагрузку на видеокарту, повышая общую производительность без ухудшения качества изображения.