Call of Duty: раскрыты системные требования Modern Warfare

Одна из самых популярных игр 2019 года приближается к дате выпуска 25 октября, Activision опубликовала системные требования для Call of Duty: Modern Warfare, чтобы игроки могли подготовиться соответствующим образом.

Минимальные требования:

ОС: Windows 7 64-разрядная (SP1) или Windows 10 64-разрядная

Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300

Память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 670 / Nvidia GeForce GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12.0

Хранение: 175 ГБ

Рекомендованные спецификации: