Call of Duty: раскрыты системные требования Modern Warfare

Одна из самых популярных игр 2019 года приближается к дате выпуска 25 октября, Activision опубликовала системные требования для Call of Duty: Modern Warfare, чтобы игроки могли подготовиться соответствующим образом.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 7 64-разрядная (SP1) или Windows 10 64-разрядная
- Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300
- Память: 8 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 670 / Nvidia GeForce GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12.0
- Хранение: 175 ГБ
Рекомендованные спецификации:
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X
- Память: 12 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 / Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - совместимая с DirectX 12.0
- Хранение: 175 ГБ