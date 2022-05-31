Candela P-8 Voyager - первая в мире электрическая лодка на подводных крыльях

Стокгольмская компания Candela, специализирующаяся на производстве электрических судов на подводных крыльях, представила свой новейшую электрическую лодку под названием Candela P-8 Voyager.

P-8 Voyager — это небольшой катер на подводных крыльях, основанный на той же платформе, что и модель C-8. Но в данном случае отличие в том, что у новинки есть электрическая силовая установка. Судно способно развивать крейсерскую скорость 20 узлов с максимальной скоростью 30 узлов. В нем могут разместиться шесть пассажиров помимо членов экипажа.

Длина судна достигает 8,5 метров. Запас хода заявлен до 93 км, что, по словам производителя, намного больше, чем у большинства других электролодок. Кстати, такой запас хода обещают при скорости 22 узла, то есть на крейсерском он должен быть даже чуть больше.

Отдельно компания делает акцент на своих революционных двигателях, малошумности, надежности и других особенностях, но это все присуще модели С-8, на базе которой сделана новинка. Стоимость P-8 Voyager начинается от 450 000 евро.