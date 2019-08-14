Cannondale разрабатывает интеллектуальный датчик колеса в сотрудничестве с Garmin

Cannondale представляет датчик, который можно подключить через Bluetooth к приложению Cannondale. По заявлению производителя, датчик должен позволять каждому велосипедисту автоматически регистрировать свои данные о поездке и езде на велосипеде. Как только переднее колесо начинает вращаться, датчик начинает собирать данные.

Приложение Cannondale - это центральное место, где собрана вся необходимая информация о велосипеде, руководства, видео и связь. Дилеры Cannondale также имеют доступ к соответствующей информации о вашем велосипеде. Например, у них есть полный обзор велосипеда, последние отчеты, выполненные услуги и заметки. Конкретные детали, такие как велосипедная цепь, тип тормоза, рама, размер колеса и ширина шины, а также серийный номер велосипеда, также упоминаются в приложении.

Датчик колеса был разработан в сотрудничестве с Garmin и отслеживает точную скорость, время и расстояние. Датчик также можно использовать в качестве датчика скорости на велосипедных компьютерах Garmin и Wahoo. Bluetooth и ANT + должны подключить датчик колеса к приложению Cannondale, а информация о маршруте сохраняется, как только вы начинаете движение. Можно сохранить до 30 поездок информации, прежде чем она будет синхронизирована с приложением.