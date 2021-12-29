Canon 1D X Mark III станет последней флагманской зеркалкой компании

Компания Canon официально подтвердила информацию о том, что она больше не собирается выпускать флагманские зеркальные камеры. Последней такой новинкой стала Canon 1D X Mark III. При этом японский производитель продолжит выпускать зеркалки начального и среднего уровня, поскольку спрос на них остается стабильным.

Напомним, что оцененная в 6500 долларов Canon 1DX Mark III оснащается 20-Мп датчиком изображения CMOS со сглаживающим фильтром, чипом Digic X, отдельным процессором Digic 8 для автофокусировки и замера экспозиции, системой автофокусировки с 191 точкой и автофокусировкой Dual Pixel AF в режиме LiveView с распознаванием лица и глаз, серийной съемкой со скоростью 16 к/с в видоискателе и 20 к/с в LiveView, слотами для двух карт CFexpress, поддержкой 10-битной HDR-фотографии в формате HEIF, записью 12-битного видео в формате 5.5K/60p Raw со скоростью потока 2600 Мбит/с и формате DCI 4K/60p с Canon Log, 10-битным цветом и субдискретизацией 4: 2: 2, разъемами для микрофона и наушников, а также интерфейсом HDMI, 3,2-дюймовым экраном, а также портами Gigabit Ethernet и USB 3.1 Gen 1.