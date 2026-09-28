Nikon представила полнокадровый фотоаппарат Z5IIC

Компания Nikon расширяет линейку беззеркальных камер, представив новую Z5IIC. Nikon оснастила Z5IIC полнокадровым сенсором и добавила несколько функций, которые должны упростить съёмку для новичков. Такой подход позволяет получить более высокое качество изображения, не заставляя пользователя с первого дня разбираться во всех тонкостях ручного управления камерой. Наиболее заметно это по главному диску выбора режимов. Помимо стандартных ручных и приоритетных режимов, Nikon добавила 15 специализированных сюжетных режимов. Пользователь может выбрать, например, портрет, еду или ночной пейзаж, после чего камера самостоятельно подберёт параметры баланса белого и экспозиции.

На корпусе также появилась отдельная физическая кнопка Imaging Recipes. Эта функция позволяет прямо во время съёмки применять к фотографиям и видео пользовательские цветовые профили и эффекты зернистости плёнки. Благодаря этому обработку можно выполнить ещё при съёмке, не перенося файлы на компьютер или смартфон для последующего редактирования. В основе Z5IIC лежит процессор Expeed 7, который Nikon также использует в своих более дорогих камерах. Камера получила тыльно-освещённый CMOS-сенсор и 5-осевую систему стабилизации изображения в корпусе, обеспечивающую компенсацию дрожания до 7,5 ступени экспозиции. А система автофокусировки распознаёт и отслеживает объекты десяти различных категорий. Звучит весьма интересно, особенно для новичков.