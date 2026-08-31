Компактная камера Canon PowerShot G7 X Mark IV получит улучшенный сенсор

После того как в апреле в сети появились первые намёки на новое поколение флагманских компактных камер Canon, портал CanonRumors выяснил дополнительные детали о вероятном наследнике модели PowerShot G7 X Mark III, выпущенной в 2019 году. И тут есть приятная новость: судя по всему, речь идёт не о простом повторном выпуске семилетней «мыльницы», а о принципиально новой конструкции. По имеющейся информации, эта камера почти ничем не напоминает PowerShot G7 X Mark III. Источники утверждают, что Canon задействует многослойный CMOS-сенсор, который по размеру превосходит датчик в G7 X Mark III, но уступает матрице PowerShot V1 (849 долларов на Amazon), то есть находится где-то между дюймовым и 1,4-дюймовым форматами. Этот сенсор, как сообщается, будет сочетаться с быстрым зум-объективом, однако более подробные характеристики оптики пока не раскрываются. Для сравнения: у PowerShot G7 X Mark III стоял зум 24–100 мм с диафрагмой f/1.8–2.8, тогда как более свежая PowerShot V1 оснащена менее светосильным объективом 16–50 мм f/2.8–4.5.

По сравнению с более ранними утечками график немного сдвинулся: теперь, по данным инсайдеров, Canon планирует выпустить камеру в конце 2026 года или в начале 2027-го, при этом официальный анонс должен состояться не позже конца февраля. Эта компактная модель, стоимость которой будет ниже 1000 долларов, не станет прямым конкурентом таких топовых устройств, как Panasonic Lumix L10 или Leica D-Lux 8, — её главным соперником называется линейка Sony RX100. Параллельно, как утверждается, Canon работает и над более бюджетной камерой для новичков.
Представлен объектив Meike AF 85mm F/1.4 II MIX…
Китайская компания Meike объявила о выходе объектива AF 85mm F/1.4 II MIX для полнокадровых беззеркальных…
Представлен объектив 7Artisans AF 10mm F/2.5 Max…
Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов с эффектом «рыбий глаз» моделью AF 10mm F/2.5 Max. Но…
В сеть слили изображения камеры Insta360 X6…
Сегодня в сети появились первые изображения экшн-камеры Insta360 X6 — ранее устройство прошло сертификаци…
Godox выпустила необычную камеру C100…
Несмотря на то, что современные смартфоны научились делать впечатляющие снимки, компактные цифровые камер…
Объектив Leica Summilux-SL 50mm F/1.4 ASPH оценили в 4590 ев…
Компания Leica пополнила ассортимент объективов моделью Summilux-SL 50mm F/1.4 ASPH, которая стала самой …
Объектив TTartisan AF 50mm F/1.8 NEO оценили в 90 долларов …
Компания TTartisan пополнила ассортимент объективов моделью AF 50mm F/1.8 NEO, которая предназначена для …
Представлен объектив Brightin Star MF 14mm F/2.8…
Бренд Brightin Star пополнил ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью MF 14mm F/2.8, которая пр…
Insta360 представила камеру Luna Ultra…
Компания Insta360 официально вышла на рынок компактных камер со стабилизатором, представив новый флагман …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor