Компактная камера Canon PowerShot G7 X Mark IV получит улучшенный сенсор

После того как в апреле в сети появились первые намёки на новое поколение флагманских компактных камер Canon, портал CanonRumors выяснил дополнительные детали о вероятном наследнике модели PowerShot G7 X Mark III, выпущенной в 2019 году. И тут есть приятная новость: судя по всему, речь идёт не о простом повторном выпуске семилетней «мыльницы», а о принципиально новой конструкции. По имеющейся информации, эта камера почти ничем не напоминает PowerShot G7 X Mark III. Источники утверждают, что Canon задействует многослойный CMOS-сенсор, который по размеру превосходит датчик в G7 X Mark III, но уступает матрице PowerShot V1 (849 долларов на Amazon), то есть находится где-то между дюймовым и 1,4-дюймовым форматами. Этот сенсор, как сообщается, будет сочетаться с быстрым зум-объективом, однако более подробные характеристики оптики пока не раскрываются. Для сравнения: у PowerShot G7 X Mark III стоял зум 24–100 мм с диафрагмой f/1.8–2.8, тогда как более свежая PowerShot V1 оснащена менее светосильным объективом 16–50 мм f/2.8–4.5.

По сравнению с более ранними утечками график немного сдвинулся: теперь, по данным инсайдеров, Canon планирует выпустить камеру в конце 2026 года или в начале 2027-го, при этом официальный анонс должен состояться не позже конца февраля. Эта компактная модель, стоимость которой будет ниже 1000 долларов, не станет прямым конкурентом таких топовых устройств, как Panasonic Lumix L10 или Leica D-Lux 8, — её главным соперником называется линейка Sony RX100. Параллельно, как утверждается, Canon работает и над более бюджетной камерой для новичков.