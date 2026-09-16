Canon выпустила фотоаппарат EOS R8 Mark II

Компания Canon представила второе поколение полнокадровой камеры EOS R8. Новинка получила ретро-дизайн и систему стабилизации изображения непосредственно в корпусе — именно этой функции особенно не хватало оригинальной EOS R8, вышедшей в 2023 году. Впрочем, из-за встроенной стабилизации EOS R8 Mark II стала немного тяжелее предшественницы — её масса составляет 540 грамм, однако камера всё равно легче и дешевле прошлогодней EOS R6 Mark III. Как и предшественница, EOS R8 Mark II оснащена полнокадровым CMOS-сенсором на 24,2 Мп, который также используется в R6 Mark II. Кроме того, новая R8 Mark II по-прежнему использует исключительно электронный затвор без дополнительного механического, а максимальная скорость серийной съёмки составляет 40 кадров в секунду.

Для фиксации важных моментов предусмотрен режим предварительной серийной съёмки — камера может сохранить до 20 кадров, сделанных ещё до полного нажатия кнопки спуска затвора. Новая 5-осевая система стабилизации в корпусе обеспечивает компенсацию дрожания до 7,5 ступени экспозиции. При использовании объектива с собственной системой стабилизации этот показатель можно увеличить. Более того, EOS R8 Mark II также получила систему автофокусировки Dual Pixel CMOS AF II, которая, по словам Canon, обеспечивает более цепкое отслеживание объектов по сравнению с оригинальной R8. Автофокус умеет распознавать животных, транспорт и людей, а максимальное разрешение видеозаписи составляет 4K при 60 кадрах в секунду.
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