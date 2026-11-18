Официально: камера Fujifilm X-T6 готова к выходу

Компания Fujifilm объявила, что официальная презентация флагманской беззеркальной APS-C фотокамеры Fujifilm X-T6 состоится 2 декабря в Париже. Также на презентации покажут телеобъектив нового поколения Fujinon XF 50-140mm F/2.8 II.

Что до камеры, инсайдеры приписывают ей наличие нового 40-Мп датчика, процессора X-Processor 6, улучшенного ИИ-автофокуса с 500 точками фазовой детекции, серийной съёмки до 60 кадров/с на электронном затворе, 5-осевой матричной стабилизации до 8 ступеней экспозиции, режима со сдвигом пикселей с разрешением до 200 Мп, записи видео 8K/30p (10-бит 4:2:2) и 4K/120p, вывода 12-битного ProRes и Blackmagic RAW, OLED-видоискателя разрешением 3,69 Мп, 3-дюймового наклонного дисплея с разрешением 1,84 Мп, переработанных дисков управления, батареи NP-W255 ёмкостью 2550 мАч, поддержки беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, нового профиля имитации плёнки, а также чёрной и серебристой расцветок корпуса. Ориентировочная цена Fujifilm X-T6 составляет от 2000 до 2200 евро.