Canon EOS R готовится к релизу

В сети появилась информация о новом беззеркальном фотоаппарате Canon EOS R, который уже некоторое время обсуждают пользователи. Оказалось, что разработчики компании ввели новый байонет под названием RF, хотя сразу со стартом продаж фотоаппарата в магазинах появятся и переходники всех видов для поддержки объективов прошлого поколения. Новинка поддерживает работу в ISO от 100 до 40000, что для современных фотоаппаратов очень большая цифра, плюс будет сенсорная полоса, позволяющая более точно настраивать разные параметры. Сенсорный дисплей с поворотным механизмом тоже никуда не делся, а вот остальные особенности камеры мы узнаем уже после старта продаж. Вероятно, через пару-тройку лет все производители камер перейдут на производство беззеркальных моделей.