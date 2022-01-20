Canon EOS R5 C — гибридная камера Cinema EOS на базе камеры R5

Сегодня компания Canon представила камеру, предназначенную для гибридных рабочих процессов — Canon EOS R5 C. Она использует почти такое же аппаратное обеспечение и помещается почти в тот же корпус R5, что делает ее самой маленькой и легкой камерой Cinema EOS (при весе 680 г ее легче переносить и устанавливать на дроны).

R5 C имеет активное охлаждение, которое позволяет снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду в течение неограниченного времени. Кроме того, если вы подключите внешний источник питания, камера включит режим записи 8K 60 кадров в секунду.

Сюда входят кадры в формате 8K DCI RAW. Всего доступно три режима 8K 12-бит RAW, а также 4K 10-бит режим XF-AVC. Есть два слота для карт памяти — один CF Express (тип B) и один SD UHS-II — и камера может записывать одновременно на обе в разных форматах и ​​разрешениях.

Если вы уменьшите разрешение до 4K или 1080p, отснятый материал будет передискретизирован с 8K для улучшения качества и уменьшения шума. Также есть режим 4K при 120 кадрах в секунду с записью звука и автофокусом Dual Pixel. Также в камере есть технология EOS iTR AF X для отслеживания головы и лица.

Профессионалы также оценят специальный интерфейс тайм-кода который позволяет синхронизировать несколько камер и новый многофункциональный порт, который поддерживает микрофонный адаптер Tascam CA-XLR2d-C для 4-канального звука.

EOS R5 — это, по сути, две камеры в одной, а переключатель питания позволяет вам загружаться в режим R5 или в режим Cinema EOS. Камера оснащена полнокадровым 45-мегапиксельным сенсором и процессором Digic X, а также большинством режимов съемки, предоставляемых R5.

Она может выполнять серийную съемку со скоростью до 20 кадров в секунду и имеет функцию обнаружения глаз, а также отслеживание животных и транспортных средств. Камера изначально поддерживает объективы с байонетом RF, а также объективы EF с использованием адаптера. Dual Base ISO позволяет увеличить чувствительность при сохранении низкого уровня шума.

Единственное, чего не хватает в R5, так это встроенной стабилизации изображения. Тем не менее, R5 C оснащен усовершенствованной 5-осевой электронной стабилизацией, которая работает как со стабилизированными, так и с нестабилизированными объективами.

Камера оснащена подвижным 3,2-дюймовым дисплеем (2,1 миллиона точек) и 0,5-дюймовым OLED-видоискателем (5,76 миллиона точек, 100-процентное покрытие). На его корпусе расположены 13 назначаемых пользователем кнопок. Функция дистанционного управления через браузер (для которой требуется аксессуар WFT-R10B) обеспечивает полный контроль над камерой через веб-браузер вашего телефона или планшета.