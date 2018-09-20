Canon PowerShot SX70 HS для отдаленной съемки

За последние несколько месяцев на рынке фотоаппаратов произошло много чего интересного. Например, показали массу разных беззеркальных фотоаппаратов, а теперь вот компания подготовила Canon PowerShot SX70 HS. Фотоаппарат нового поколения позволит вам снимать отдаленные объекты, для этого есть 65-кратный зум и объектив с фокусным расстоянием 21-1365 мм. Да, звучит как-то слишком круто, но на самом деле подобные объективы уже имеются в продаже, просто они стоят громадных денег и не всегда понятно, зачем они нужны в полевых сценариях. Данную модель нужно обязательно использовать для работы со штативом, чтобы не было тряски при съемке на максимальном фокусном расстоянии. Стоимость продукта пока что никто не называет, так как компания еще не готова Canon PowerShot SX70 HS официально анонсировать.