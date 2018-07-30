Canon PowerShot SX740 HS слили в сеть

В последнее время компактные фотоаппараты пользуются даже большим спросом, чем зеркальные. Во-первых, они дешевле, так как нормальную зеркалку с оптикой адекватной позволить себе может далеко не каждый. Во-вторых, что еще более очевидно, небольшая камера более удобна в повседневном использовании — вы можете таскать устройство буквально в любую точку мира и получать от этого массу положительных эмоций. Собственно, Canon PowerShot SX740 HS, которая вроде как появилась в интернете, обладает массой преимуществ и еще здесь есть поворотный дисплей. Это большой плюс на тот случай, если вы поехали в отпуск сами и хотите сфотографироваться на фоне чего-то красивого. Иногда такой дисплей еще и полезен для съемки видео в пути. Стоимости новинки пока что никто не знает, ведь анонса еще не было.