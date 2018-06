Canon обновляет комплекта оборудования для фотографов — популярный объектив 70–200mm серии L

Сегодня компания Canon объявляет о выпуске модернизированных версий двух общепризнанных фаворитов среди объективов серии L: это модели EF 70–200mm f/4L IS II USM и EF 70–200mm f/2.8L IS III USM. Объективы 70–200 мм верой и правдой служат как фотографам-профессионалам, так и продвинутым любителям благодаря возможности легко переключаться при компоновке кадра между фокусными расстояниями стандартного диапазона и диапазона телефото. Такая гибкость позволяет снимать самые разные сюжеты, от портретов до дикой природы, — именно поэтому объектив 70–200mm всегда имеется в комплекте оборудования фотографа.

EF 70–200mm f/4L IS II USM: отличное качество, прочность и компактная конструкция

Выпуск моделей EF 70–200mm f/4L IS II USM и EF 70–200mm f/2.8L IS III USM комментирует Майкл Бёрнхилл (Michael Burnhill), специалист по продукции группы CIG для Европы в Canon Europe: «Мы с гордостью представляем объективы, которые мы разработали, опираясь на пожелания мирового сообщества фотографов. Мы неизменно стремимся создавать для современных фотографов продукты самого высокого качества с наилучшими рабочими характеристиками. Canon предлагает широчайший ассортимент, в котором всегда найдется надежное решение, отвечающее любым требованиям. В модели EF 70–200mm f/4L IS II USM используются точнейшие оптические технологии серии L, при этом она компактная, прочная и легкая. Объектив EF 70–200mm f/2.8L IS III USM обещает владельцу превосходные рабочие характеристики, универсальность и долгую службу».Объектив EF 70–200mm f/4L IS II USM создан по тем же высоким стандартам, что и предыдущая модель. Он сочетает в себе сборку высокого качества, долговечность и эргономичный дизайн, — все то, чем во всем мире славятся объективы Canon. EF 70–200mm f/4L IS II USM весит всего 780 г — это самый лучший спутник в дороге. Пляжная фотосессия? Роскошная свадьба? Эта модель гарантирует поразительно четкие снимки в самых разных ситуациях. Благодаря флюориновому покрытию объектив защищен от загрязнения и на нем не появляются пятна от капель воды, а покрытие Super Spectra на внутренних элементах подавляет блики и паразитные отражения. Флюоритовые элементы линз объектива EF 70–200mm f/4L IS II USM корректируют хроматические аберрации, обеспечивая высокое разрешение и контрастность изображения. Гарантия высокого качества снимка — бесценное преимущество, помогающее значительно сократить время последующей обработки.

Постоянная максимальная диафрагма f/4 объектива EF 70–200mm f/4L IS II USM обеспечивает стабильность параметров экспозиции в разных условиях освещения. Девять лепестков круглой диафрагмы EF 70–200mm f/4L IS II USM создают приятный эффект боке, размывая фон и выразительно подчеркивая объект съемки. Объектив EF 70–200mm f/4L IS II USM получил новый стабилизатор изображения, сконструированный на базе стабилизатора Canon EF 100–400mm f/4.5–5.6L IS II USM. Он позволяет компенсировать пять ступеней экспозиции, при том что предыдущая модель компенсировала только триi. Эта функция очень пригодится в условиях, когда камеру могут толкнуть, — например, на кинопремьере или при съемке диких животных с движущегося автомобиля.

В объективе EF 70–200mm f/4L IS II USM кольцевой привод автофокусировки USM сочетается с механизмом EF третьего поколения. Последний оснащен новым высокопроизводительным управляющим ЦП и новым встроенным ПО. С такой начинкой система способна дать более высокую скорость и точность автофокусировки. Автофокусировка выполняется бесшумно, и ее всегда можно откорректировать вручную. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 1 м (у предыдущей модели — 1,2 м). Такие характеристики делают EF 70–200mm f/4L IS II USM идеальным инструментом для ненавязчивой, но точной съемки — а это обязательные требования к объективу для уличной фотографии.

Основные характеристики объектива EF 70–200mm f/4L IS II USM

Универсальный диапазон фокусных расстояний 70–200 мм

Постоянная максимальная диафрагма f/4

Кольцевой привод фокусировки USM

Система стабилизации изображения, компенсирующая 5 ступеней экспозиции

Компактная конструкция весом всего 780 г

EF 70–200mm f/2.8L IS III USM: высокая производительность, универсальность и долговечность

Модель EF 70–200mm f/2.8L IS III USM приходит на смену флагману Canon, объективу 70–200mm, открывая фотографам новые технические возможности. Разработка объектива велась с упором на высокие рабочие характеристики и прочность. Он станет идеальным помощникам для фотографа, которому требуются высококачественные детализированные снимки с большим приближением. EF 70–200mm f/2.8L IS III USM создан для профессионалов: защитные вставки позволяют использовать этот объектив в самых суровых условиях. Он защищен от влаги и пыли, а его наружные линзы легко очищаются благодаря флюориновому покрытию. Увеличенный срок службы объектива EF 70–200mm f/2.8L IS III USM позволит фотографам создавать высококачественные кадры в любых путешествиях.

Круговая восьмилепестковая диафрагма с большим максимальным раскрытием f/2.8 открывает владельцу объектива EF 70–200mm f/2.8L IS III USM целый мир творческих возможностей. Она позволяет подчеркнуть идеально резкий объект и красиво размыть фон в кадре. Благодаря высококлассной оптике из флюорита и ультранизкодисперсионного стекла (UD) объектив EF 70–200mm f/2.8L IS III USM обеспечивает высокую контрастность и отличное разрешение. Работая с ним, фотограф всегда сможет добиться идеального снимка. Съемка при слабом освещении также не составляет проблемы для EF 70–200mm f/2.8L IS III USM — большая максимальная диафрагма f/2.8 при всех фокусных расстояниях пропускает в два раза больше света по сравнению с объективами с максимальной диафрагмой f/4.

Также владельцу EF 70–200mm f/2.8L IS III USM не придется сильно беспокоиться о тряске камеры: стабилизатор изображения с компенсацией 3,5 ступеней экспозиции защитит кадр от смазывания. Кольцевой привод USM бесшумно и очень быстро выполняет автофокусировку, при этом фотограф в любой момент может откорректировать ее вручную, просто повернув кольцо фокусировки. Все эти характеристики делают EF 70–200mm f/2.8L IS III USM великолепным инструментом для бесшумной и высококачественной съемки диких животных в естественной среде обитания.

Основные характеристики объектива EF 70-200mm f/2.8L IS III USM