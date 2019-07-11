Canon представила PowerShot G5 X Mark II и G7 X Mark III

Canon анонсировала свои цифровые фотоаппараты PowerShot G5 X Mark II и G7 X Mark III. Обе новинки оснащены 20,1-мегапиксельным CMOS-датчиком со стекированием 1 дюйм и широкой апертурой от f / 1,8 до f / 2,8. Кроме того, G5 X Mark II и G7 X Mark III также оснащены процессором Canon DIGIC 8.

Предоставление им «DSLR-подобного творческого самовыражения» как для фотографий, так и для несжатых 4K-видео приложений. Длина зума варьируется между двумя камерами, у G5 X Mark II длина оптического зума равна 5x, а у G7 X Mark III - 4.2x. Предварительная настройка автоматически начинает съемку объекта за 0,5 секунды до нажатия спусковой кнопки затвора. Кроме того, обе камеры имеют возможность делать высокоскоростные серийные снимки со скоростью 30 кадров в секунду в режиме серийной съемки RAW, в то время как съемка в формате JPEG ограничена 20 кадрами в секунду.

G5 X Mark II, и G7 X Mark III можно заряжать через USB, и они оснащены типичными функциями беспроводной связи, такими как Wi-Fi и Bluetooth с низким энергопотреблением.