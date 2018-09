Canon представила полнокадровую беззеркалку в России

11 сентября в Москве состоялась официальная презентация первой беззеркальной камеры Canon — EOS R. Камера получила самый быстрый автофокус в классе, возможность фокусироваться при катастрофически низкой освещенности (до -6EVii), новый парк светосильной оптики с байонетом RF и многое другое.

Еще в 2014 году компания Sony выпустила свою первую беззеркальную камеру Sony a7. С этого момента все фанаты Canon ждали от них аналогичного продукта, ведь зеркальные камеры слишком громоздки и не имеют электронного видоискателя. Оказывается, все это время Canon занималась разработкой своего продукта, способного уничтожить конкурентов.

Корпус Canon EOS R сделан из магниевого сплава с защитой от воды. Ручка камеры имеет максимально удобный хват, что позволит носить ее во время съемок несколько часов без намека на усталость.

Canon EOS R является самой программируемой камерой компании. Практически любую клавишу можно перенастроить под себя, а на новый сенсорный ползунок можно записать еще какую-нибудь функцию. Не менее важным моментом является наличие в камере поворотного дисплея, что позволяет делать кадры с абсолютно любых ракурсов.

Новый парк объективов RF

Canon EOS R имеет новый 12-контактный байонет RF с рабочим отрезком в 20 мм и диаметром крепления байонета в 54 мм, что позволяет проектировать объективы с более гибкими параметрами, чем было возможно ранее. Вместе с камерой вышло четыре объектива: RF 50mm f/1.2L USM, 24-105mm f/4L IS, RF 28-70mm f/2L USM и RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM. Все они имеют Control Ring — дополнительное прокручиваемое колесо, на которую можно установить какую-либо функцию. Более того, если вы захотели воспользоваться объективом из серии EF, то вы можете купить один из трех переходников: обычный, с кольцом Conrol Ring, со вставным ND и поляризационным фильтром.

Новые аксессуары

Помимо новых объективов вместе Canon EOS R вышли аксессуары, которыми вы можете ознакомиться на слайде ниже.

Эксклюзивное приложение для обработки фото на iPad

Также на презентации Canon объявила о выходе приложении для обработки фото Digital Photo Professional Express (DPP Express), которое было выпущено эксклюзивно под iPad. Компания отмечает, что спектр возможностей приложения на порядок выше, чем у мобильного Adobe Lightroom, но пока неизвестно, как дела обстоят на самом деле.

Фотовозможности EOS R работает на новом процессоре Digic 8, что позволяет ему делать неимоверно красочные снимки. У нас была возможность самим все опробовать на деле и вот какие кадры нам удалось получить:

Цена

На данный момент цены для России не были объявлены, но в Америке версия EOS R Body будет стоит $2299, а конфигурация с новым объективом RF 24-105 F4 L IS $3999. Можно предположить, что стоимость будет стартовать с отметки в 175 000 рублей.

Итоги

Canon долго оттягивала релиз своей полнокадровой беззеркальной камеры, но ожидания стоили того. EOS R — универсальный боец, способный выдавать изумительное качество изображений вне зависимости от внешних условий и и жанра съемок. Из минус стоит отметить отсутствие матричной стабилизации.