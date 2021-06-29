Canon представляет широкоугольный объектив RF 14–35mm F4L IS USM

Canon представляет широкоугольный объектив RF 14–35mm F4L IS USM. Новая модель дополняет линейку компактных зум-объективов RF с диафрагмой f/4, которые подойдут как любителям, так и профессиональным фотографам. Набор из трех объективов покрывает диапазон фокусных расстояний 14–200 мм. В сочетании с инновационными камерами эти объективы обеспечивают непревзойденное качество изображения.

RF 14–35mm F4L IS USM весит всего 540 г и имеет компактный корпус, но благодаря большому диаметру байонета обеспечивает широкий охват кадра и высокое качество изображения. Три компактных объектива со светосилой f/4 — новая модель 14–35 мм, а также RF 24–105mm F4L IS USM и RF 70–200mm F4L IS USM — вместе образуют универсальный комплект, который подойдет практически для любых задач. В RF 14–35mm F4L IS USM используется усовершенствованная оптическая конструкция с тремя UD-элементами и тремя асферическими линзами из прессованного стекла — причем один из элементов одновременно ультранизкодисперсионный (UD) и асферический. Это результат исследований и разработок Canon в области асферической оптики для камер со сменными объективами, которые компания ведет на протяжении 50 лет.

Объектив RF 14–35mm F4L IS USM оснащен кольцом управления, позволяющим легко и быстро менять выдержку, диафрагму и ISO без необходимости листать меню или отрывать взгляд от видоискателя. Кольцо постоянно доступной ручной фокусировки с защитой от атмосферных воздействий, стандартной для серии L, дает возможность уверенно снимать в самых разных условиях.

Благодаря системе стабилизации изображения, компенсирующей 5,5 ступеней экспозиции (7 ступеней при использовании с камерами Canon EOS R5 или EOS R6), объектив RF 14–35mm F4L IS USM станет незаменимым инструментом для операторов, работающих с системой EOS R, поскольку обеспечивает стабильное видеоизображение. А для фотографов это означает возможность снимать с рук даже при длинной выдержке.

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