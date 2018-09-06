Canon выпустила четыре новых объектива

Буквально позавчера мы говорили про новую камеру от компании Canon, которая в системе EOS R. Это беззеркальная камера, которая относится к профессиональному сегменту и построена со своим собственным байонетом RF. Пользователей сразу успокоили, что переходники с обычных объективов на данный вариант выйдут в продажу сразу с камерой и продавать свой парк оптики пока что не нужно. Но, вместе с этим в продажу поступили четыре новых объектива, которые должны порадовать владельцев новой камеры. Это RF 28-70mm f/2L USM, RF 50mm f/1.2L USM, RF 24-105mm f/4L IS USM и RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM. Собственно, первая и третья модели являются универсальными и подходят для пейзажей и портретов, тогда как 50 мм используются для портретов и художественной съемки, а 35 мм создали для макро.