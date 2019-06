Canon выпустила серию портативных гибридов фотокамеры и принтера - iNSPiC

Компания Canon объявила о том, что в его линейке камер мгновенного действия появилось два новичка - iNSPiC S и iNSPiC C.

Самое большое различие между двумя камерами заключается в том, что премиальная модель Canon iNSPiC S поддерживает возможность подключения и печати фотографий на смартфоны через приложение Canon Mini Print. Между тем, Canon iNSPiC C не имеет этой функции.

iNSPiC S весит 188 г и доступен в цветах матовый черный, жемчужно-белый и розовое золото. Эта 8-мегапиксельная камера снимает только фотографии в формате JPEG, имеет фиксированный объектив и выполняет полностью автоматическую экспозицию, включая автоматический ISO (100 - 1600) и автоматический баланс белого. Она оснащена способностью печатать изображения разрешением 600 точек на дюйм и имеет 8 светодиодных индикаторов, расположенных вокруг объектива, чтобы обеспечить правильное освещение лиц. iNSPiC S также оснащена слотом для карты памяти до 256 ГБ и аккумулятором емкостью 700 мАч.

Более доступный iNSPiC C доступен в более причудливых цветах, таких как “жевательная резинка”, “желтый шмель” и “синий приморский”. В отличие от iNSPiC S, iNSPiC C снимает и печатает с более низким разрешением, 5 МП и не обеспечивает подключения Bluetooth. Из-за этого вы не можете подключить iNSPiC C к телефону, что также означает, что вы не можете использовать приложение Canon Mini Print и такие функции, как съемка с дистанционным затвором. Кроме того, хотя в iNSPiC C имеется вспышка вместо кольцевой подсветки как на старшей модели.

Canon iNSPiC S и iNSPiC C поступят в продажу 17 июня по цене $ 219 и $ 159 соответственно.