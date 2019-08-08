Capcom не выпустит Resident Evil в 2019 году

Capcom работает над новой игрой Resident Evil и набирает игроков для нового проекта. В новом финансовом отчете Capcom четко указывается, что новая игра Resident Evil не будет выпущена в этом году. Iceborne DLC от Monster Hunter World станет единственным крупным релизом. Также Capcom явно указывает на готовность к созданию консолей следующего поколения, прилагая больше усилий к играм в разработке и готовя свой собственный RE Engine для PS5 и Project Scarlett.

Компания планирует заработать 85 миллиардов иен, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Прошлый год был огромным для Capcom, они не только выпустили Monster Hunter World, но и выпустили Resident Evil 2 Remake прямо в конце финансового года. RE2 Remake был выпущен в феврале, и его стартовые продажи помогли сохранить прибыль за первый квартал 2017 года.