Car Thing от Spotify теперь доступен для всех

Car Thing от Spotify — это устройство, устанавливаемое на приборной панели, которое позволяет вам управлять музыкой Spotify в автомобиле, минимально отвлекаясь от дороги. Ранее доступный только по приглашению, Car Thing теперь доступен для всех, кто хочет купить его. Spotify продает Car Thing прямо на своем веб-сайте за 90 долларов.

Spotify Car Thing требует Premium подписку. Он подключается к вашему смартфону и может работать с сенсорным колесиком для прокрутки треков, так же вы можете использовать голосовую команду «Привет, Spotify», чтобы запросить то, что вы хотите услышать. Устройство по-прежнему можно использовать отдельно, в то время как Car Thing обрабатывает все, что связано с вашей музыкой.

Вдоль верхней рамки Car Thing есть четыре предустановленные кнопки, чтобы найти самые популярные плейлисты или станции. Есть также 4-дюймовый сенсорный экран, заключенный в матовую резиновую оболочку.