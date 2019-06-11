Царство мертвых уже открыто для игроков Assassin’s Creed: Odyssey в эпизоде «Пытки Аида»

Ubisoft выпустила второй эпизод истории «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed: Odyssey.

В этот раз геймеры попадут в царство мертвых, которым правит мудрый и коварный Аид. Игрокам предстоит повстречать души уже знакомых персонажей, и узнать еще больше о силе жезла Гермеса. Пытаясь покинуть этот мир, они помогут мертвым обрести покой и расплатиться по долгам, назначенным Аидом. Чтобы начать прохождение «Пытки Аида», придется завершить задание «Между двух миров», а также серию заданий «Наследница Памяти» из «Забытых легенд Греции». Уровень персонажа должен быть не меньше 28. Геймеры, которым лень выполнять эти условия, смогут начать прохождение с серии заданий «Наследница Памяти» с персонажем 52 уровня. Только в этом случае прогресс не сохранится в основной кампании, а достижения останутся заблокированными.

Вместе с новым сюжетом игроки получат новые усиления способностей: 1)«Полет Кроноса» (воин)- позволяет подняться в воздух и на время ослепить врагов поблизости. Пока герой парит, время останавливается, давая шанс использовать другие способности или совершить прыжок веры и ударить по земле. Если персонаж в воздухе станет стрелять из лука, при попадании враг получит критический урон. 2)«Последний вздох Ареса» (воин) — Герой станет неуязвимым к вражеским атакам, 5% нанесенного им урона перейдет в здоровье, а все удары ближнего боя будут автоматически парироваться. 3)«Хитрость Артемиды» (охотник) превратит выпущенные стрелы в смертельные ловушки, наносящие урон врагу, который подошел к ним слишком близко. Герой может использовать любые стрелы, а от выбранного типа будет зависеть эффект при срабатывании.