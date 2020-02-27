Цена на игру The Division 2 снова опустилась ниже 100р

2020-02-27, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Tom Clancy’s The Division 2; [67]
В магазине Ubisoft началась распродажа на игру Tom Clancy’s The Division 2.

Стоимость стандартного издания игры в Uplay снизилась на распродаже на 95%. И теперь игру Tom Clancy’s The Division 2 можно приобрести за 99.95 рублей вместо 1999 рублей.

Ранее похожая акция проводилась в магазине Epic Games Store, Microsoft Store и PlayStation Store.

12 февраля Ubisoft представила большое DLC дополнение под названием Воители Нью-Йорка, которое должно выйти 3 марта 2020 года. В него войдет множество дополнительного контента.


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