Цена на игру The Division 2 снова опустилась ниже 100р

В магазине Ubisoft началась распродажа на игру Tom Clancy’s The Division 2.

Стоимость стандартного издания игры в Uplay снизилась на распродаже на 95%. И теперь игру Tom Clancy’s The Division 2 можно приобрести за 99.95 рублей вместо 1999 рублей.

Ранее похожая акция проводилась в магазине Epic Games Store, Microsoft Store и PlayStation Store.

12 февраля Ubisoft представила большое DLC дополнение под названием Воители Нью-Йорка, которое должно выйти 3 марта 2020 года. В него войдет множество дополнительного контента.