Цены на HDD и SSD вновь подскочат

Со временем это позитивно скажется на рынке, поскольку производство будет масштабироваться под растущие объёмы. Но в краткосрочной перспективе ситуация создаёт проблемы для обычных пользователей, включая геймеров. Например, в начале года сообщалось, что цены на HDD выросли в среднем на 46% с середины сентября. Однако это выглядит умеренно на фоне стоимости NAND Flash, которая за несколько месяцев подскочила на 500%. Массовое строительство ИИ-дата-центров практически исчерпало складские запасы накопителей, и теперь рынок потребительских ПК вынужден конкурировать за оставшиеся устройства. Но если перетерпеть этап, когда из-за слишком высокого спроса цены подскочили, через год, условно говоря, стоимость вернётся на свой базовый уровень — тогда можно будет покупать.