Цены на HDD и SSD вновь подскочат

Жёсткие диски и твердотельные накопители сейчас стали одними из самых востребованных компонентов на рынке, поскольку развитие ИИ-дата-центров буквально поглощает все доступные ресурсы. По данным Seagate, SanDisk и Western Digital, спрос настолько высокий, что клиенты начали заключать долгосрочные контракты на поставки сроком до 5 лет. Это важный момент, потому что теперь закупки планируются с учётом будущего роста потребностей, который не только остаётся значительным, но и помогает сбалансировать цепочку поставок. Когда заказчики формируют стабильный спрос, производители HDD и SSD точно понимают, сколько классических жёстких дисков и NAND Flash нужно выпускать.

Со временем это позитивно скажется на рынке, поскольку производство будет масштабироваться под растущие объёмы. Но в краткосрочной перспективе ситуация создаёт проблемы для обычных пользователей, включая геймеров. Например, в начале года сообщалось, что цены на HDD выросли в среднем на 46% с середины сентября. Однако это выглядит умеренно на фоне стоимости NAND Flash, которая за несколько месяцев подскочила на 500%. Массовое строительство ИИ-дата-центров практически исчерпало складские запасы накопителей, и теперь рынок потребительских ПК вынужден конкурировать за оставшиеся устройства. Но если перетерпеть этап, когда из-за слишком высокого спроса цены подскочили, через год, условно говоря, стоимость вернётся на свой базовый уровень — тогда можно будет покупать.
