SanDisk представила новые карты памяти Extreme PRO

Сегодня компания SanDisk официально представила новые карты памяти Extreme PRO CFexpress 4.0 Type B, расширив линейку флагманских накопителей моделями объёмом от 128 ГБ до 4 ТБ. Новинки ориентированы на профессиональную видеосъёмку, включая материалы в разрешении вплоть до 12K. Благодаря интерфейсу PCIe Gen 4 карты обеспечивают последовательную скорость чтения до 3700 МБ/сек и скорость записи до 3500 МБ/сек во всей серии. При этом представители компании объяснили, что устойчивые показатели записи зависят от объёма накопителя. Например, версии на 2 ТБ и 4 ТБ способны выдавать до 3100 МБ/сек, модель на 1 ТБ — до 1950 МБ/сек, а варианты от 128 ГБ до 400 ГБ предлагают до 900 МБ/сек. Модели объёмом от 1 ТБ до 4 ТБ получили сертификацию VPG1600, тогда как младшие версии соответствуют стандартам VPG800 или VPG400 в зависимости от конкретной модификации.
Это важно для стабильной записи видео с высоким битрейтом без потери кадров. SanDisk также внедрила функцию SmartIdle, которая снижает энергопотребление в режиме ожидания и уменьшает нагрев. И, что довольно интересно, карты рассчитаны на работу в полевых условиях — заявлена защита от падений с высоты до 5 метров и устойчивость к изгибу с усилием до 70 Н. Как и ожидается от устройств такого класса, серия создана для длительной записи видео в 4K, 6K, 8K и более высоких разрешениях. Цена начинается от 250 долларов за версию на 128 ГБ и достигает 1800 долларов за модель на 4 ТБ. Да, это довольно дорого, но в этом сегменте это норма.