Представлен SSD на 16 ТБ за 16 тысяч долларов

Если у вас нет ограничений по бюджету, теперь появился способ получить 16 ТБ NVMe PCIe 4.0 хранилища в формате одного M.2 2280 накопителя. Правда, за такую компактность придётся заплатить почти 16000 долларов — на Amazon новый Exascend PE4 объёмом 16 ТБ оценивается в 15935 долларов. Высокая цена объясняется тем, что внутри сверхплотной конструкции удалось разместить огромный объём памяти, который помещается в один слот M.2 на материнской плате без необходимости использовать дополнительные накопители. Накопитель Exascend PE4 использует интерфейс PCIe 4.0 и обеспечивает последовательную скорость чтения до 3270 МБ/сек, а скорость записи достигает 2980 МБ/сек. В основе модели лежат модули памяти TLC 3D NAND от неуказанного производителя.

Устройство рассчитано на ресурс записи 16640 ТБ и примерно 2 миллиона часов наработки на отказ, что означает стабильную работу даже при круглосуточной нагрузке в системах, где надёжность критически важна. При этом производитель даёт гарантию всего на 5 лет, хотя утверждает, что реальный срок службы будет значительно дольше. Высокая стоимость объясняется не только объёмом, но и серьёзным тестированием и надёжностью, поэтому для некоторых пользователей такой накопитель действительно может оказаться необходимым. В режиме простоя энергопотребление не превышает 1,3 Вт, а под полной нагрузкой достигает 7,2 Вт, что для устройства такого класса можно считать довольно эффективным показателем по современным меркам.
