Micron представила SSD на интерфейсе PCIe Gen 6

Компания Micron Technology объявила о начале массового производства твердотельного накопителя Micron 9650 NVMe SSD, который стал первым решением стандарта PCIe Gen 6 для центров обработки данных. Серия была впервые представлена в июле 2025 года и построена на памяти Micron G9 TLC NAND — в накопителе используются разработанные самой Micron контроллер SSD типа ASIC, память и прошивка собственного производств. Micron 9650 обеспечивает скорость последовательного чтения до 28 ГБ/сек, что в два раза выше по сравнению с накопителями PCIe Gen 5. Скорость последовательной записи достигает 14 ГБ/сек, производительность при случайном чтении составляет 5,5 миллиона IOPS, а при случайной записи — 900 000 IOPS.

Это означает прирост на 100% по сравнению с поколением Gen 5. При энергопотреблении 25 Вт накопитель демонстрирует в два раза более высокую производительность, а эффективность последовательного чтения достигает 1120 МБ/сек на ватт, что в два раза лучше предыдущего поколения. Накопитель поддерживает как воздушное, так и жидкостное охлаждение для работы в условиях высокой плотности размещения оборудования в современных центрах обработки данных. Соответственно, в ближайшее время компания начнёт поставки данной памяти своим первым клиентам, так как такой прирост производительности и энергоэффективности крупным компаниям точно придутся по душе. А вот в обычных ПК такая память появится ещё очень нескоро — это вполне стандартный цикл.