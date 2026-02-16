Micron представила SSD на интерфейсе PCIe Gen 6

Это означает прирост на 100% по сравнению с поколением Gen 5. При энергопотреблении 25 Вт накопитель демонстрирует в два раза более высокую производительность, а эффективность последовательного чтения достигает 1120 МБ/сек на ватт, что в два раза лучше предыдущего поколения. Накопитель поддерживает как воздушное, так и жидкостное охлаждение для работы в условиях высокой плотности размещения оборудования в современных центрах обработки данных. Соответственно, в ближайшее время компания начнёт поставки данной памяти своим первым клиентам, так как такой прирост производительности и энергоэффективности крупным компаниям точно придутся по душе. А вот в обычных ПК такая память появится ещё очень нескоро — это вполне стандартный цикл.