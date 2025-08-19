Обзор ADATA Legend 860. Доступный М.2 накопитель PCIe 4.0

Серия твердотельных накопителей ADATA Legend 860 с интерфейсом PCIe Gen4 x4 относится к доступному сегменту. Доступны объемы 500GB, 1TB и 2TB. Заявленные максимальные скорости последовательного чтения и записи до 6 и 5 гигабайт в секунду соответственно. Заявлена поддержка возможности установки в игровую консоль PlayStation 5, а также новейших платформ Intel и AMD.

Комплектация

Поставляется в коробке с аккуратным оформлением, на которой приведены данные по характеристикам и производителю. Есть пометка по 5-летней гарантии производителя. Внутри зафиксирован в подложке из картона.

Комплект включает радиатор, крепится при помощи термоскотча 3M. Установку производит сам пользователь. Эксплуатация без радиатора может быть актуальна на материнских платах где уже есть охлаждение с достаточной производительностью или используя сторонние решения.

Внешний вид

Выполнен твердотельный накопитель в типоразмере 2280. Печатная плата из текстолита черного цвета.

Лицевая сторона без декоративной панели. Установлен контроллер Innogrit IG5220, работающий без буфера с четырьмя каналами. Используется SLC кэширование и технологии буфера памяти хоста HBM.

Микросхемы памяти с маркировкой ADATA (QLC). Для версии 500 GB заявлен максимальный ресурс записи TBW – 160 TB.

На обратной стороне нанесена наклейка с серийным номером и технической информацией.

Софт

Для ADATA Legend 860 с официального сайта можно загрузить утилиту управления SSD ToolBox. В главном окне отображается состояние диска, его температура и оставшийся срок службы.

Инструменты для быстрой и полной диагностики накопителя.

Утилиты для обновления прошивки, экспортирования данных, безопасного удаления без возможности восстановления.

Проведение оптимизации системы.

Встроенный инструмент для тестирования производительности диска с измерением скорости чтения и записи.

Клонирование диска с возможностью переноса данных между накопителями.

Тесты

AS SSD

CrystalDiskMark

AJA

Anvil

3DMark

Итоги

ADATA Legend 860 - доступный твердотельный накопитель с высокими скоростями работы с данными и низкими рабочими температурами. Подойдет для установки в мини-ПК, настольные системы, игровую консоль PlayStation 5 или для расширения памяти в ультрабуках.