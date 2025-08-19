Обзор ADATA Legend 860. Доступный М.2 накопитель PCIe 4.0

Серия твердотельных накопителей ADATA Legend 860 с интерфейсом PCIe Gen4 x4 относится к доступному сегменту. Доступны объемы 500GB, 1TB и 2TB. Заявленные максимальные скорости последовательного чтения и записи до 6 и 5 гигабайт в секунду соответственно. Заявлена поддержка возможности установки в игровую консоль PlayStation 5, а также новейших платформ Intel и AMD.

Обзор ADATA Legend 860

Комплектация

Поставляется в коробке с аккуратным оформлением, на которой приведены данные по характеристикам и производителю. Есть пометка по 5-летней гарантии производителя. Внутри зафиксирован в подложке из картона.

комплектация ADATA Legend 860

Комплект включает радиатор, крепится при помощи термоскотча 3M. Установку производит сам пользователь. Эксплуатация без радиатора может быть актуальна на материнских платах где уже есть охлаждение с достаточной производительностью или используя сторонние решения.

комплектация ADATA Legend 860

Внешний вид

Выполнен твердотельный накопитель в типоразмере 2280. Печатная плата из текстолита черного цвета.

внешний вид ADATA Legend 860

Лицевая сторона без декоративной панели. Установлен контроллер Innogrit IG5220, работающий без буфера с четырьмя каналами. Используется SLC кэширование и технологии буфера памяти хоста HBM.

внешний вид ADATA Legend 860

Микросхемы памяти с маркировкой ADATA (QLC). Для версии 500 GB заявлен максимальный ресурс записи TBW – 160 TB.

внешний вид ADATA Legend 860

На обратной стороне нанесена наклейка с серийным номером и технической информацией.

внешний вид ADATA Legend 860

Софт

Для ADATA Legend 860 с официального сайта можно загрузить утилиту управления SSD ToolBox. В главном окне отображается состояние диска, его температура и оставшийся срок службы.

приложение ADATA Legend 860

Инструменты для быстрой и полной диагностики накопителя.

приложение ADATA Legend 860

Утилиты для обновления прошивки, экспортирования данных, безопасного удаления без возможности восстановления.

приложение ADATA Legend 860

Проведение оптимизации системы.

приложение ADATA Legend 860

Встроенный инструмент для тестирования производительности диска с измерением скорости чтения и записи.

приложение ADATA Legend 860

Клонирование диска с возможностью переноса данных между накопителями.

приложение ADATA Legend 860

Тесты

AS SSD

тесты ADATA Legend 860

тесты ADATA Legend 860

CrystalDiskMark

тесты ADATA Legend 860

AJA

тесты ADATA Legend 860

Anvil

тесты ADATA Legend 860

3DMark

тесты ADATA Legend 860

Итоги

ADATA Legend 860 - доступный твердотельный накопитель с высокими скоростями работы с данными и низкими рабочими температурами. Подойдет для установки в мини-ПК, настольные системы, игровую консоль PlayStation 5 или для расширения памяти в ультрабуках.
