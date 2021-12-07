Цены на микросхемы подскочат на 10%

Что касается структуры продукта, неуклонный спрос со стороны потребительской электроники, телекоммуникаций, промышленных систем управления и конечных пользователей автомобилестроения, а также инновационные продукты, обусловленные преобразованием промышленности, вызовут резкое увеличение глобального рыночного спроса на PMIC. Самым большим применением PMIC является бытовая электроника и в ближайшее время спрос на ноутбуки, Chromebook, смартфоны и телевизоры резко упадет. Вдобавок, стимулирование пополнения запасов небольшого числа конструктивно простых предметов, таких как регуляторы с малым отсевом (LDO), столкнулось с реальным замедлением. Однако, поскольку спрос на PMIC со стороны электронных продуктов представляет собой структурный рост, некоторые модели все еще испытывают нехватку. Qualcomm и MTK ограничены нехваткой зрелых производственных мощностей на литейном производстве.