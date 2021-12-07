Цены на микросхемы подскочат на 10%

Согласно последним исследованиям TrendForce, из-за нехватки материалов, вызванной недостаточным поставкой полупроводников, на сегодняшний день цены на микросхемы управления питанием (PMIC) продолжают расти. Средняя цена продажи (ASP) в 1 квартале 2022 года, по прогнозам, вырастет почти на 10%, достигнув рекордного шестилетнего максимума. Что касается глобальной цепочки поставок, помимо производственных мощностей основных производителей IDM, включая TI, Infineon, ADI, STMicroelectronics, NXP, ON Semiconductor, Renesas, Microchip, ROHM, компании по проектированию ИС, такие как Qualcomm и MediaTek (MTK), получили от литейных заводов определенный уровень производственных мощностей. Среди них TI занимает лидирующую позицию, а совокупная доля рынка вышеупомянутых компаний превышает 80%.

Что касается структуры продукта, неуклонный спрос со стороны потребительской электроники, телекоммуникаций, промышленных систем управления и конечных пользователей автомобилестроения, а также инновационные продукты, обусловленные преобразованием промышленности, вызовут резкое увеличение глобального рыночного спроса на PMIC. Самым большим применением PMIC является бытовая электроника и в ближайшее время спрос на ноутбуки, Chromebook, смартфоны и телевизоры резко упадет. Вдобавок, стимулирование пополнения запасов небольшого числа конструктивно простых предметов, таких как регуляторы с малым отсевом (LDO), столкнулось с реальным замедлением. Однако, поскольку спрос на PMIC со стороны электронных продуктов представляет собой структурный рост, некоторые модели все еще испытывают нехватку. Qualcomm и MTK ограничены нехваткой зрелых производственных мощностей на литейном производстве.
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