Ценник новых фотоаппаратов «Зенит» смутит даже самых отъявленных хипстеров

Российский холдинг «Швабе» объявил о старте продаж фотоаппарата «Зенит М». Новинка была разработана совместно с немецким брендом Leica Camera AG.

Зенит М разработан на базе цифровой камеры Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной российской оптики. Поставляется девайс с объективом Зенитар 35mm f/1.0, как сообщает производитель, такой выбор обусловлен особенностью размытия Зенитара (боке), кинематографической картинкой и эффектом мягкого фокуса. Благодаря объективу полученные изображения могут не нуждаться в дальнейшей обработке. Также Зенит М оснащён комбинированным дальномером и видоискателем, его камера позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.

Первая партия Зенит М насчитывает 500 штук, практически все разобрали еще на этапе предзказа. Примечательно, что гурманы от мира фотоискусства не пожалели отдать за цифровой фотоаппарат 460 000 рублей (около $7100). Для сравнения, одна из лучших на данный момент цифровых камер Canon EOS 5D Mark IV в самой топовой конфигурации обойдётся в $4399.