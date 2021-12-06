Центр администрирования Microsoft 365

Microsoft на этой неделе представила Центр администрирования Microsoft 365, который теперь доступен для использования на admin.microsoft.com. Microsoft 365 Business - это специальное решение, разработанное для малого и среднего бизнеса с численностью сотрудников до 300 человек, которое включает в себя набор инструментов для повышения производительности и совместной работы Office 365, а также инструменты управления устройствами и безопасности для защиты информации компании в Windows 10.

Microsoft поясняет, что "365 Business создан для предоставления бизнесу инструментов повышения производительности и услуг безопасности в едином и простом управлении продуктом.” В этот административный центр интегрирован новый Центр безопасности и соответствия Microsoft 365, предназначенный для предоставления специалистам по безопасности и соответствию интегрированных возможностей управления в Office 365, Windows и EMS, а также Microsoft 365 Device Management, предназначенный для предоставления интегрированного устройства, возможности управления в Intune, Office и Windows. Вскоре будет доступен Центр безопасности и соответствия требованиям, а затем - Управление устройствами.
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