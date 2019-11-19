Cerebras представляет самый быстрый в мире компьютер для искусственного интеллекта

Cerebras представила миру свою систему CS-1, в которой будет размещен самый мощный монолитный ускоритель компании . CS-1 - это интегрированное решение размером с 15 стандартных стоечных блоков, в котором можно найти все - от Wafer Scale Engine до систем охлаждения.

SC-1 потребляет 20 кВт энергии, из которых 4 кВт предназначены исключительно для подсистемы охлаждения, 15 кВт для микросхемы и 1 кВт полностью теряются из-за неэффективности энергоснабжения. Модули электропитания и другие подсистемы охлаждения являются избыточными и при необходимости могут заменяться в горячем режиме.

Система SC-1 содержит 12x 100GbE-соединений для сопряжения с другими традиционными вычислительными системами, а SC-1 также является масштабируемым - несколько систем могут работать в тандеме, умножая вычислительную мощность на столько единиц, сколько интегрировано, и на всю система адресуется как единая однородная система. Подача энергии осуществляется непосредственно в основные кластеры. Уже развернутый в Национальной лаборатории Аргонн, и используется для исследования черной дыры.