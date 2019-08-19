Чайник Scarlett SC-EK27G60

Компания Scarlett представляет новинку – электрический чайник SC-EK27G60 с 6 режимами нагрева воды.

Чайник мощностью 2200 Вт оснащен шестью температурными режимами: пять предустановленных режимов нагрева и один – для поддержания тепла:

режим детского питания - 40°С - поможет в приготовлении смесей для ребенка,

программа 70°С предусмотрена для эффективного заваривания белого чая,

80°С - для зеленого чая,

90°С - для улуна,

100 °С - для пуэра.

Каждый из температурных режимов обладает функцией поддержания температуры, как термопот, что будет особенно актуально в большой семье.

Отдельного внимания заслуживает яркая мультиподсветка, индивидуальная для каждого режима, которая не только облегчит пользование прибором, но и сделает процесс приготовления напитков увлекательным и интересным.

Открытие крышки в одно касание упрощает процесс эксплуатации чайника, а предусмотренный отсек для хранения электрошнура обеспечивает практичное и удобное использование даже на малогабаритных кухнях. Благодаря нейлоновому фильтру можно не беспокоиться о качестве употребляемой воды.