Charge представила новый электрифицированный классический Mustang

Одним из самых желанных классических автомобилей во всем мире является Ford Mustang. На рынке осталось не так много оригинальных Мустангов 1967 года. Компания Charge представила новую полностью электрическую версию Mustang 1967 года.

Charge использует полностью лицензированные репродукции для создания своих совершенно новых электрических Mustang. Компания планирует произвести 499 автомобилей с корпусом, основанным на Mustang 1967 года. Вместо ревущео двигателя V-8 под капотом Charge Mustang оснащен аккумуляторной батареей на 64 кВтч, которая вырабатывает около 536 лошадиных сил от электродвигателя автомобиля. Автомобиль производит гигантский 1106 фунтов крутящего момента. Автомобиль разгоняется до 60 миль в час за 3,9 секунды и может проехать 200 миль на одном заряде. Каждый автомобиль будет собираться вручную в Лондоне в соответствии с точными спецификациями покупателя. Снаружи он выглядит как немодифицированный Мустанг 1967 года. Каждая версия будет стоить от 455 000 долларов.