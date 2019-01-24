Чемпионат популярной игры Farming Simulator

Giants Software объявила сегодня, что будет управлять киберспортивной лигой за свою популярную игру Farming Simulator. Первый сезон Farming Simulator League будет состоять из 10 турниров, которые пройдут по всей Европе.

Конкуренты сойдутся лицом к лицу с шансом выиграть до 280 000 долларов в виде призовых денег. По сообщению компании, турниры будут проводиться на крупных игровых мероприятиях, таких как Gamescom и Paris Games Week. Каждое событие позволит командам и игрокам зарабатывать очки и выигрывать призы. После завершения регулярного сезона команды, набравшие наибольшее количество очков, соберутся на FarmCon 2020, чтобы стать чемпионами Farming Simulator. Победители получат около 110 000 долларов в качестве призов. В прошлом году компания провела испытания в серии Farming Simulator Championship.