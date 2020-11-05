Chernobylite будет выпущен в 2021 году

Научно-фантастическая компьютерная игра в жанре survival horror, разрабатываемая и издаваемая польской компанией The Farm 51. Анонс игры состоялся 30 апреля 2018 года. Выход игры в стадии раннего доступа через интернет-сервис цифровой дистрибуции Steam состоялся 19 октября 2018 года. Полноценный выпуск запланирован на начало 2021 года для Windows, PlayStation 4 ,Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Сюжет

Действие разворачивается в Чернобыльской зоне отчуждения, где цель игрока состоит в том, чтобы исследовать местность и найти возлюбленную главного героя в радиоактивных пустошах.Игрок выступает в роли физика, ранее работавшего на Чернобыльской атомной станции, страдающего от потери близкого человека в катастрофе 30 лет назад, который возвращается в зону бедствия, чтобы найти своего партнёра. Большая часть однопользовательского геймплея вращается вокруг изучения Зоны отчуждения, сбора материалов и инструментов при столкновении со сталкерами и враждебным военным персоналом. Игрок также вынужден принимать решения, которые влияют на нелинейную сюжетную линию. Существует также система сбора ресурсов, которая позволяет создавать собственное оборудование и оружие. Любой персонаж может умереть, и каждая задача может быть провалена. Глубоко в загрязнённой окружающей среде также находятся сверхъестественные угрозы, вызванные «чернобылитом», созданным последствиями ядерного взрыва.