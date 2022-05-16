Chery анонсировала кроссовер Jetour Dasheng

Chery опубликовала подробности о спецификациях кроссовера Jetour Dasheng, который был разработан совместно с технологическим гигантом Huawei. Jetour Dasheng в базовой версии оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с., также в линейке будет 1,6-литровый двигатель мощностью 197 л.с.

Старшая полноприводная гибридная версия с системой Kunpeng DHT, состоящая из 1,5-литрового турбированного мотора и двух электромоторов, будет выдавать в сумме 326 л.с. Емкость аккумулятора составляет 19,27 кВтч. На электричестве машина может проехать только 100 км. При комбинированной работе двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей расход топлива составляет всего 1 литр на 100 км пути. В салоне кроссовера находится большой горизонтально ориентированный планшет без рамок, диагональ которого составляет 15,6 дюйма. 8-дюймовый цифровой экран комбинации приборов расположен перед водителем. В базовой версии Jetour Dasheng оснащен проекционным дисплеем с дополненной реальностью.

Сенсорные кнопки климат-контроля размещены на дверях, а для переднего пассажира предусмотрена выдвижная подножка. Также заявлено бесконтактное открывание дверей с помощью смартфона и технологии NFC. Автомобиль будет предлагать адаптивный круиз-контроль, а позже Huawei внедрит автопилот 3-го уровня.

Старт продаж Jetour Dasheng в Китае намечен на вторую половину 2022 года.