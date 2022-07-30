Chery показала обновленный кроссовер под брендом Exeed

Chery опубликовала изображения современного и обновленного кроссовера Exeed.

Exeed выглядит интересно и динамично. Выделяется кроссовер дизайном передней части со сложным рисунком из дневных ходовых огней и ближнего света. Интерьер премиум класса, а руль по форме напоминает руль автомобиля Mercedes-Benz. В топовой версии обещают большой изогнутый дисплей с диагональю 24,6 дюйма, в базовой версии будет два отдельных дисплея с диагональю 12,3 дюйма. Новинка получит множество дополнительных функций. Автомобиль оснастят системой автономного вождения с лидаром и датчиками. Более подробные характеристики кроссовера раскроют ближе к выпуску.

По словам компании, производство кроссовера идет полным ходом, а продажи стартуют в ближайшие дни.

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