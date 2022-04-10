Chery покажет седан Arrizo 8 в Пекине

Chery опубликовала первые фотографии нового седана, который составит конкуренцию Toyota Camry и Kia K5. Автомобиль под названием Arrizo 8 покажут на автосалоне в Пекине.

Arrizo 8 будет выпущен в рамках технологической программы Chery 4.0, которая предполагает создание новых топливных, гибридных, электрических и водородных систем, более эффективных и экономичных, чем их предшественники.

Chery Arrizo 8 будет доступен с турбомоторами 1,6 и 2,0 семейства Ateco. Седан Arrizo 8 получит решетку радиатора в стиле Lexus, а также оригинальную светотехнику. В седане будет десять подушек безопасности, проекционный дисплей, два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый и сиденья с электроприводом и кнопками управления на дверях. Седан Chery Arrizo 8 покажут на автосалоне в Пекине.

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