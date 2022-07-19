Chevrolet представила полностью электрический кроссовер Blazer EV

Компания Chevrolet представила электрический кроссовер Blazer.

Blazer EV будет доступен в комплектациях 1LT, 2LT, RS и SS. Модели 1LT и 2LT имеют однотонный цвет кузова и оснащены 19-дюймовыми колесами. Версия RS отличается черной решеткой радиатора и внутренней отделкой того же цвета, а также 21-дюймовыми колесами. Комплектация SS имеет черную крышу и 22-дюймовые колеса.

Старшая версия Chevrolet Blazer EV SS имеет мощность 557 л.с. Режим Wide Open Watts (WOW) позволяет разгоняться кроссоверу от 0 до 96 км/ч менее чем за 4 секунды. Запас хода RS составляет 515 км.

В салоне Blazer EV установлена ​​информационно-развлекательная система с 17,7-дюймовым сенсорным экраном. Цифровая приборная панель имеет диагональ 11 дюймов.

Продажи электрического кроссовера Chevrolet Blazer EV начнутся в летом 2023 года. Кроме того, готовится спецверсия для полиции.