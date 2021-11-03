Chevy Beast направляется на выставку SEMA

Выставка SEMA стартовала в Лас-Вегасе, на нее будут представлены одни из самых крутых автомобилей, которые вы когда-либо видели. Один из автомобилей Chevrolet будет называться Chevy Beast. Chevy говорит, что этот автомобиль представляет собой концептуальное видение высокопроизводительного автомобиля для пустыни.

Автомобиль представляет собой внедорожник с четырьмя пассажирскими местами, построенный на модифицированном шасси Silverado. У него нестандартный кузов пикапа, а под капотом - двигатель Chevrolet Performance LT4 с турбонаддувом мощностью 650 лошадиных сил. Дизайн Chevy Beast призван доминировать в пустыне, и хотя он выглядит футуристично, он построен с использованием производственной основы и компонентов производительности, которые можно приобрести в готовом виде. Рама представляет собой укороченную трубчатую предохранительную конструкцию 4130 Chromoly с легким корпусом. Концептуальная длинноходная подвеска была создана специально для автомобиля с единственной целью - заставить его работать в бездорожье.